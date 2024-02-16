Filistinli grupların temsilcileri 29 Şubat'ta Moskova'da bir araya gelecek

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Bogdanov, 29 Şubat'ta başlayıp iki gün sürecek toplantıya Suriye ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerin Filistin temsilcilerini davet ettiklerini belirtti.

Bogdanov, "Amacımız, çeşitli Filistinli grupların siyasi olarak saflarını birleştirme konusunda anlaşmalarına yardımcı olmak. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin halkının meşru temsilcisi olduğu ve olmaya devam edeceği gerçeğinden yola çıkıyoruz. FKÖ, uluslararası toplum ve Rusya tarafından kabul görüyor." dedi.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal da Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet ile FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed başkanlığındaki Fetih Hareketi heyetinin 28 Şubat'ta toplantı için Moskova'ya geleceğini kaydetti.