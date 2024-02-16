Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2024 13:21

ABD'de idam sırası bekleyen mahkum "nitrojenle infaza" karşı dava açtı

ABD'nin Alabama eyaletinde idam mahkumu, nitrojenle infazların anayasaya uygun olmadığı iddiasıyla federal mahkemede dava açtı.

ABD'de idam sırası bekleyen mahkum "nitrojenle infaza" karşı dava açtı
[Fotograf: AP]

İnfaz sırasını bekleyen mahkum David Phillip Wilson, davayı, Alabama'da 26 Ocak'ta mahkum Kenneth Smith'in, ülkede ilk kez uygulanan nitrojen gazıyla infazı sırasında acı çektiği gerekçesiyle açtı.

Wilson, infaz sırasında Smith'in "yetkililerin berbat şekilde başarısız olduğu bir insan deneyinde birkaç dakika boyunca şiddetle sarsıldığını" ve bu yöntemin "işkence" olduğunu savundu.

Alabama'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, nitrojenle idamın işkence olduğu ve tekrarına izin verilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Tanıkların infaz sırasında Smith'in "titrediğine" ve "sarsıldığına" şahit olduğuna değinilen dilekçede, bunun, eyalet yetkililerinin federal yargıçlara "nitrojenle infazın hızlı ve insani bir ölüm sağlayacağına" dair verdiği taahhütle çeliştiği belirtildi.

Dilekçede, mahkemeden, halihazırdaki nitrojenle idam protokolünün, mahkumun "zalimce ve olağan dışı cezalandırılmadan korunmasına" dair anayasal hakkını ihlal ettiği yönünde tespit hükmü vermesi talebinde bulunuldu.

Wilson, 2004'te hırsızlık ve cinayetten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

Ocak ayında ilk kez uygulanmıştı

Alabama'da, 1988'deki bir cinayette "kiralık katil" olduğu suçlamasıyla idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Smith'e, 26 Ocak'ta bir maskeyle solunumu durana kadar nitrojen verilmişti. Bu idam yöntemi, ülkede ilk kez uygulanmıştı.

Alabama Başsavcısı Steve Marshall, infazın "ders kitabı" niteliğinde olduğunu savunarak, eyaletin nitrojenle infazları artıracağını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'de 133 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 775'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Şimşek: Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi
14:53
Ankara'da aranan 880 şüpheli yakalandı
14:48
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 130'a çıktı
14:25
İsrail askerlerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesi'nde elektrik kesilmesi sonucu 5 hasta öldü
14:22
Rus ses yayın istasyonları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli üzerinde psikolojik etki oluşturuyor
14:18
Kahire'de Mısır-Türk Dostluk Hastanesi kurulacak
Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu
Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ