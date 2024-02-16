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Dünya
AA 16.02.2024 12:33

Brezilya'da 2 mahkum "yüksek güvenlikli hapishaneden" firar etti

Brezilya'da suç örgütü bağlantılı 2 mahkum, "yüksek güvenlikli federal hapishaneden" kaçtı.

Brezilya'da 2 mahkum "yüksek güvenlikli hapishaneden" firar etti

Rio Grande do Norte eyaletinin Mossoro şehrindeki hapishaneden yapılan açıklamada, firar eden mahkumların, Rogerio da Silva Mendonça ve Deibson Cabral Nascimento olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkede faaliyet gösteren büyük bir suç örgütüyle ilişkili oldukları belirtilen iki firarinin, Acre eyaletinde kaldıkları hapishanede çıkan isyanın ardından Eylül 2023'te Mossoro'ya transfer edildiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, düzenlediği basın toplantısında, firarilerin bulunması için 300 güvenlik personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Lewandowski, hapishane müdürünün görevden alındığını belirtti.

Firarilerin hapishanede süren tadilattan yararlanarak kaçmış olabileceği üzerinde durulduğunu bildiren Lewandowski, hapishanelerin kontrol altında bulunduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden Lewandowski, polisin, firarilerin hapishane yakınlarındaki ormanlık alanda saklandığını düşündüğünü ifade etti.

Bu olayla, Brezilya'da ilk kez, yüksek güvenlikli 5 federal hapishanenin birinden firar gerçekleşmiş oldu.

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