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Dünya
AA 16.02.2024 12:34

İsrail'in Gazze'de 133 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 775'e çıktı

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 28 bin 775'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'de 133 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 775'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 133 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 157 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 552'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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