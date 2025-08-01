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Dünya
AA 01.08.2025 16:28

Filistinli aktivisti öldüren İsrailli yerleşimci serbest bırakıldı

Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkıda bulunan Filistinli aktivist Avde Hadalin'i işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Temmuz'da öldüren ve yalnızca ev hapsi verilen İsrailli saldırgan, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Filistinli aktivisti öldüren İsrailli yerleşimci serbest bırakıldı
[Arşiv]

İsrail medyasında yayımlanan habere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, polisin Hadalin'i öldüren Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Yinon Levi'nin ev hapsinin uzatılması talebini görüştü.

Mahkeme, Filistinli aktivistin Levi'nin açtığı ateş sonucu öldürüldüğüne dair "delillerin zayıfladığını" iddia etti.

Polisin gözaltı süresinin uzatılması talebini geri çeviren mahkeme, Levi'yi "olaya karışan Filistinlilerden uzak durması" koşuluyla serbest bıraktı.

Filistinli aktivisti öldürdü, 3 gün ev hapsinden sonra serbest bırakıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden Levi'nin 29 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilerle yaşadığı arbede sırasında sağa sola rastgele ateş açtığı görüldü.

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Hadalin hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve 30 Temmuz'da mahkemeye çıkarılan Levi'ye olay sırasında "kendisini savunduğu" iddia edilerek yalnızca ev hapsi verilmişti.

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