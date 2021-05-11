Büyük Felaketin, yani Nekbe'nin üzerinden 73 yıl geçti. İsrail'in katliamlarına rağmen Filistinlilerin nüfusu bu süreçte 9 kat artarak, 14 milyona yaklaştı. Ancak artan işgal terörü, Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltıyor.

Filistin topralarını Yahudiler kullanıyor

Filistin İstatistik Merkezinin yayımladığı rapora göre, yaklaşık 6 milyon 800 bin Filistinli, Batı Şeria, Kudüs, Gazze ve İsrail'de yaşıyor. Geri kalanlar ise farklı ülkelerde veya yurt dışındaki Filistin kamplarında bulunuyor.

Rapora göre, tarihi Filistin topraklarındaki nüfusun yüzde 49,7'si Filistinlilerden, yüzde 50,3'ü Yahudilerden oluşuyor. Ancak Yahudilerin 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlasını kullanıyor.

İsrail'in işgal politikası

Raporda, İsrail güçlerinin Nekbe sırasında yaklaşık 800 binden fazla kişiyi zorla topraklarından çıkararak sürgün ettiği, Filistinlilere ait 531 köyün yok edildiğine dikkat çekildi.

Filistinlilere yönelik 70'den fazla katliamda,15 binden fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Nekbe'nin 73'üncü yıl dönümü

Ayrıca Nekbe'den bu yana Filistinlilerin haklarını savunan 100 binden fazla Filistinlinin şehit edildiği, 1967'den bu yana ise yaklaşık bir milyon kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" yani Büyük Felaket olarak anıyor.