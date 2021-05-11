Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki protestoya müdahale: 13 yaralı
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlere müdahale etmesi sonucu 13 Filistinli yaralandı.
Teravih namazının ardından Ramallah, Nablus, Beytüllahim, Cenin, El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.
Göstericiler İsrail aleyhine, Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçiler) ve Gazze'deki Filistin direniş grupları lehine sloganlar attı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası, Beytüllahim'in kuzey girişi, Cenin ve El Halil kentleri ile Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesinde çıkan olaylarda, 1 Filistinlinin gerçek, 12'sinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, olaylar sırasında 49 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Mescid-i Aksa
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