Teravih namazının ardından Ramallah, Nablus, Beytüllahim, Cenin, El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Göstericiler İsrail aleyhine, Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçiler) ve Gazze'deki Filistin direniş grupları lehine sloganlar attı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası, Beytüllahim'in kuzey girişi, Cenin ve El Halil kentleri ile Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesinde çıkan olaylarda, 1 Filistinlinin gerçek, 12'sinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında 49 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.