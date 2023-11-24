Filistin'e desteği yüzünden işinden olan oyuncu Melissa Barrera'ya tanınmış kişilerden destek

Avrupa Parlamentosu milletvekili Mick Wallace, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Barrera'nın "zulme uğramış Filistinliler hakkında konuşma cesareti gösterdiği için" Spyglass televizyon şirketinin yeni filmi "Çığlık 7"deki rolünden kovulduğunu belirterek "İsrail lobisinin göz korkutma faaliyetleri rezalet." ifadesini kullandı.

Film eleştirmeni Zoe Rose Bryant da X üzerinden, "Ne Melissa Barrera ne de biz susturulacağız." açıklamasını yaptı.

Stranger Things dizisi oyuncularından Grace Van Dien ise sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Barrera'nın söz konusu filmde yer almayacağıyla ilgili bir makaleyi paylaşarak altına, "Hepimiz Spyglass filmlerini boykot ediyoruz, değil mi?" ifadesini kullandıktan sonra paylaşımını kaldırdı.

Öte yandan söz konusu filmde Barrera'nın küçük kız kardeşi rolünü oynaması planlanan ancak filmden ayrılan Jenna Ortega da celebrities4palestine Instagram hesabının Barrera'nın işine son verilmesiyle ilgili yaptığı bir paylaşımı beğendi.