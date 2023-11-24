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Dünya
AA 24.11.2023 14:31

İsrail, serbest bırakılacak 13 esiri teslim almak için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat çerçevesinde bugün serbest bırakılmaları planlanan 13 İsrailli esiri karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İsrail, serbest bırakılacak 13 esiri teslim almak için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu, ilgili bakanlık ve güvenlik birimleriyle Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak kadın ve çocuklardan oluşan 13 esiri karşılamak, ardından sağlık ve diğer gerekli desteği sağlamak için belirli noktaları hazır hale getirdi.

İsrailli esirler ilk sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra hastanelere sevk edilecek ve burada aileleriyle buluşacak.

İsrail ordu sözcülüğü, basın ve kamuoyundan "esirler ve ailelerinin mahremiyetine saygı duymalarını, olaya hassasiyet ve sabırla yaklaşmalarını" talep ederken, sadece resmi açıklamaları takip etmeleri ve diğer "propaganda araçlarına" itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordu kaynakları, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak esirlerin Mısır'dan 4 helikopterle taşınacağını, helikopterlerde 3 asker ve 2 doktorun yanı sıra ordu personelinden bir kişinin bulunacağını aktardı.

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