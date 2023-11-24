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Dünya
AA 24.11.2023 14:29

Hamas: İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız

Hamas: İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız

Hamas: İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız

Hamad, Al Jazeera televizyonunda katıldığı bir programda, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı ve insani araya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varılan mutabakata uymaya özen gösterdiklerini dile getiren Hamad, esir takası ve çatışmalara ara verilmesine ilişkin sürecin şu an için yolunda gittiğini ifade etti.

Hamad, yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine henüz ulaşmadığını ve bu konuda Birleşmiş Milletler ile irtibatta olduklarını kaydetti.

Çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması için de çalıştıklarını dile getiren Hamad, "Ateşkesi uzatmak ve (İsrail'in) saldırılarını durdurmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Arabulucularla bu konuyu ele almak için görüşmeler yapıyoruz ve ateşkesi uzatmak için çalışıyoruz." dedi.

"Daha fazla sivil esiri serbest bırakabiliriz"

Hamad, Gazze'deki İsrailli esirler konusunu çözmekten yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu sahada (İsrailli esir konusunun çözümü) uygulamak için arabulucularla irtibat halindeyiz. Daha fazla esiri serbest bırakmayla ilgileniyoruz. Tabii bu da sahada neler yaşanacağına bağlı. Daha fazla esiri serbest bırakma konusunda hiçbir sorunumuz yok."

İsrailli esir askerlerin serbest bırakılmasına ilişkin soruya da cevap veren Hamad, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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Filistin - İsrail Çatışması Hamas
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