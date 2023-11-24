Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2023 14:30

Hindistan'da tünelde mahsur kalan işçilere, ruh sağlıklarını korumak için oyun gönderilecek

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere, ruh sağlıklarının korunabilmesi için çeşitli oyunlar gönderilmesi planlanıyor.

Hindistan'da tünelde mahsur kalan işçilere, ruh sağlıklarını korumak için oyun gönderilecek

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Uttarakhand'da tünelde mahsur kalan işçilere ilişkin kurtarma çalışmalarının 12. gününde açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, söz konusu işçilerin ruhsal olarak sağlıklı kalabilmesi için satranç ve kağıt oyunları göndermeyi planladıklarını belirtti.

Olay yerinde bulunan psikiyatrist Dr. Rohit Gondwal, kurtarma çalışmalarının zaman alacağını söyleyerek, "İşçilerin stres atmalarına yardımcı olmak için satranç tahtaları ile oyun kartları göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini açıklamıştı.

Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

Kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Hamas: İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı
15:52
Amazon’un Avrupa çalışanları "Efsane Cuma”da greve gitti
15:41
Yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi
15:36
Araştırma: Almanların çoğu İsrail'in yanında değil
15:57
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç vermeye başladı
15:47
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi gündemde
Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor
Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor
FOTO FOKUS
Kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı
Kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ