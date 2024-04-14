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Dünya
AA 14.04.2024 16:26

Filistin'den UCM'ye "Yahudi işgalciler hakkında tutuklama kararı çıkarılması" çağrısı

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal altındaki Batı Şeria'da suçlar işleyen yasa dışı Yahudi işgalciler hakkında tutuklama kararı çıkarılması çağrısında bulundu.

Filistin'den UCM'ye "Yahudi işgalciler hakkında tutuklama kararı çıkarılması" çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından, Yahudi işgalcilerin, Batı Şeria'daki Filistin beldelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistinlilere karşı suç işleyen radikal işgalciler ve onları destekleyenler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının hızlandırılması ve bu kişilerin UCM'ye sevk edilmesi" çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumdan "Tel Aviv yönetiminin tüm yasa dışı Yahudi işgalci birimi faaliyetlerinin durdurulması, silahlı işgalciler ve milislerin dağıtılması, silahlarının alınması, bu kişilerin finanse edilmemesi ve destek olanların cezalandırılmaları için acil müdahalede bulunması" istendi.

Silahlı Yahudi işgalcilerin gerçekleştirdiği ihlallerin kınandığı açıklamada ayrıca savunmasız Filistinlilere gerçek mermilerle ateş edilmesine, evlerinin ve araçlarının yakılmasına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Radikal yerleşimcilerin kışkırtmaları ciddi ölçüde arttı. İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi işgalcilerin örgütlü terörü benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Yerleşimci milisler, Tel Aviv tarafından siyasi düzeyde de destekleniyor."

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi işgalcilerin yerinde yaşayan bir çocuğun ortadan kaybolmasının ardından 12 Nisan'dan bu yana silahlı Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine saldırılarını artırdı.

Yahudi işgalcilerin cuma akşamından bu yana Filistin'in köy ve beldelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi gerçek mermiyle yaralandı.

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