Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2025 19:57

Filistin'den Kızılhaç'a İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin korunması için "acil müdahale" çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin korunması için Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) acil müdahalede bulunmasını istedi.

Filistin'den Kızılhaç'a İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin korunması için "acil müdahale" çağrısı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi İbrahim Hireyşi, ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e bir mektup gönderdi.

Mektupta Hireyşi, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin hayatlarının korunması için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin İsrail hapishanesindeki durumuna dikkati çeken Hireyşi, "Yıllardır tecritte tutulan, şiddetli darba ve ölüm tehdidine maruz bırakılan Bergusi'nin sağlık durumu ve yaşam koşulları ciddi biçimde kötüleşti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Filistin halkını ve liderlerini etnik temizlik çerçevesinde sistematik biçimde hedef aldığını" vurgulayan Hireyşi, İsrail hapishanelerinde tutulan yaşlı, kadın, çocuk ve idari tutuklular başta olmak üzere "risk altındaki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını" istedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Bergusi'nin hücresine girerek kendisini ölümle tehdit etmesini "uluslararası müdahale gerektiren ağır bir suç" şeklinde nitelendiren Hireyşi, ICRC dahil uluslararası kuruluşların konuya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ben-Gvir, Bergusi'yi tutulduğu hücreye baskın düzenleyerek tehdit etmişti. Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." demişti.

O anlara ait görüntülerde Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görülmüştü.

ETİKETLER
Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Zelenski: Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:45
Danimarka'da tren raydan çıktı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
20:38
Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: 8 yaralı
20:32
Zelenskiy: Yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak
20:23
Balıkesir Sındırgı'da 831 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildi
20:05
Trump: Putin'le görüşme iyi geçmezse çekip gideceğim
18:20
Next Sosyal 1 milyon kullanıcıya koşuyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ