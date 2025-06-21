Filistin'den Gazze'deki soykırımın durdurulması için çabaların birleştirilmesi çağrısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Mansur, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumunda konuştu.

Mansur, İİT üyesi ülkelere, İsrail işgaline son verilmesi ve 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın durdurulması için çabaların birleştirilmesi çağrısı yaptı.

Filistin halkının İsrail saldırıları ve kuşatmasının yanı sıra bunların neden olduğu açlık, ölüm ve zorla yerinden etme gibi benzeri görülmemiş bir varoluşsal krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Mansur, işlenen bu suçlara karşı ortak bir tavır alınması gerektiğini kaydetti.

Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına yönelik uygulanan tarihi adaletsizliğe bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek, Gazze'ye yönelik ablukanın son bulması ve acilen ateşkesin sağlanmasının insani bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

"2025 İsrail işgalinin sona ereceği yıl olmalı"

Uluslararası toplumu "İsrail'i kınamanın ötesine geçmeye, yasadışı işgal faaliyetlerine ve yerleşimci sömürgecilik sistemine son vermeye" çağıran Mansur şöyle devam etti:

"İsrail işgal güçleri, Gazze'de on binlerce çocuk, kadın ve erkeği öldürdü, yaraladı. Alt yapı tahrip edildi. Hastaneler, okullar, kamplar ve ibadethaneler bombalandı. Gazze yaşanmaz hale getirildi. Önceliğimiz; sivillerin hayatını korumak, zorla yerinden etme girişimlerini durdurmak, insani yardımların sorunsuz bir şekilde girişini sağlamak ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını uygulamak olmalı."

"2025, İsrail işgalinin sona ereceği, Filistin halkı için adaletin sağlanacağı yıl olmalı." diyen Mansur, Suudi Arabistan ve Fransa'nın ortak başkanlığında düzenlenmesi planlanan Filistin konulu uluslararası konferansın düzenlenmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Mansur, İİT'nin, uluslararası hukuku ve halkların haklarını savunmada ön saflarda yerini almaya devam etmesi ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesap sorması gerektiğini vurguladı.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor.

Gazze'deki durum ve Filistin'de iki devletli çözümü ele almak üzere New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran tarihlerinde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında düzenlenmesi planlanan Uluslararası Filistin Konferansı, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılar ve yaşanan gelişmelerin ardından ertelenmişti.