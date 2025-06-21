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Dünya
AA 21.06.2025 20:10

Katil İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de, insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 450 Filistinli öldü, 3 bin 466 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım merkezlerinde 27 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, sözde yardım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 450 Filistinlinin öldüğü, 3 bin 466 kişinin yaralandığı, 39 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Ölüm tuzakları

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

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