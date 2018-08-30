Filistin'deki öğrenciler güneşin altında ders başı yaptı

Batı Şeria'da yer alan el-Halil kentine bağlı Susya Köyü'ndeki Filistinli öğrenciler, İsrail'in yeni Yahudi yerleşim yeri kurmak için okulları ve evleri yıkmasının ardından derslerine güneş altında başladı.

İsrail vatandaşı Bedevi Arapların yaşadığı Susya Köyü, İsrail tarafından daha önce de yıkılmaya çalışılmış ancak uluslararası baskılar nedeniyle yıkım ertelenmişti.

İsrail'in Susya Köyü'nü yıkmasının ardından, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere birçok uluslararası örgüt İsrail'e tepki göstermişti.

Kaynak: TRT Haber