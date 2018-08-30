30 Ağustos Zafer Bayramı 96. yılında Azerbaycan'da kutlandı

Saygı duruşu ile başlayan törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

İki ülke milli marşlarının okunduğu törende, Büyükelçi Özoral şehitlik anı defterini imzaladı.

"Bu zafer dünya tarihinde müstesna bir yere sahip"

Özoral deftere şunları yazdı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bügün büyük bir çoşkuyla kutluyoruz. Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz önderliğinde kazandığı bu zafer hiç şüphesiz ki dünya tarihinde müstesna bir yere sahiptir ve Türk milletinin asla yok edilemeyeceğini, milletin azim ve kararlılığının nelere muktedir olduğunu tüm dünyaya ilelebet gösterecektir. Bugün bu bayramı kardeş Azerbaycan'da, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşarken, bu mutluluğu siz şehitlerimize borçlu olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Hepinizin ruhu şad olsun."

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları ile iş adamları katıldı.

Özoral ve beraberindekiler, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra Azerbaycan Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Tören, Özoral'ın Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koymasıyla sona erdi.

Kaynak: AA