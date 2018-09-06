Filistin’de 80 çifte toplu düğün töreni

Filistin’de 80 çift düzenlenen toplu düğün töreniyle dünya evine girdi. Nablus Belediye Başkanı Ekrem er-Reccub, törende yaptığı konuşmada, "Bu toplu düğün töreni, sevinç, sevgi, güvenlik, direniş ve meydan okuma mesajları anlamı taşıyor." dedi.

Düğün törenine binlerce kişinin katıldığına işaret eden Reccub, "Bizler yaşamaya değer bu topraklarda dimdik duruyoruz. İşgalciler bizim maneviyatımıza etki edemeyecek" mesajı verildiğini söyledi.

Toplu düğün töreninde çeşitli folklor gösterileri sergilendi.

Düğün Koordinasyon Komitesi Başkanı Cemal Muhaysin, Filistin yönetiminin Gazze, Lübnan ve Suriye’de de Filistinliler için toplu düğün törenleri düzenlemeyi planladığını söyledi.

Filistin Devlet Başkanlığı, 18 Ağustos'ta da Ramallah'ta toplu düğün töreni düzenlemişti.

Kaynak: AA