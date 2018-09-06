  • 07 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.576
    EURO 7.667
  • BIST 92763.31
    ALTIN 253.481
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistin’de 80 çifte toplu düğün töreni

Filistin’de 80 çifte toplu düğün töreni

Filistin Devlet Başkanlığı'nın desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 80 çifte toplu düğün töreni düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistinde 80 çifte toplu düğün töreni

Filistin’de 80 çift düzenlenen toplu düğün töreniyle dünya evine girdi. Nablus Belediye Başkanı Ekrem er-Reccub, törende yaptığı konuşmada, "Bu toplu düğün töreni, sevinç, sevgi, güvenlik, direniş ve meydan okuma mesajları anlamı taşıyor." dedi.

Düğün törenine binlerce kişinin katıldığına işaret eden Reccub, "Bizler yaşamaya değer bu topraklarda dimdik duruyoruz. İşgalciler bizim maneviyatımıza etki edemeyecek" mesajı verildiğini söyledi.

Toplu düğün töreninde çeşitli folklor gösterileri sergilendi.

Düğün Koordinasyon Komitesi Başkanı Cemal Muhaysin, Filistin yönetiminin Gazze, Lübnan ve Suriye’de de Filistinliler için toplu düğün törenleri düzenlemeyi planladığını söyledi.

Filistin Devlet Başkanlığı, 18 Ağustos'ta da Ramallah'ta toplu düğün töreni düzenlemişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER