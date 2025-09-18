Az Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2025 21:51

Filistin ve Fransa, Filistin devletinin tanınması için New York'ta yapılacak konferansa ilişkin çabaları görüştü

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Fransa'nın Filistin'deki Başkonsolosu Nicolas Kassianides, 22 Eylül'de Filistin devletinin tanınması konusunun görüşüleceği ABD'deki uluslararası konferansın başarılı olması için gösterilen çabaları ele aldı.

Filistin ve Fransa, Filistin devletinin tanınması için New York'ta yapılacak konferansa ilişkin çabaları görüştü

Şeyh'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ile Kassianides'in Ramallah'ta bir araya geldiği belirtildi.

Şeyh ile Kassianides, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönündeki Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının tanınması için söz konusu toplantının "siyasi bir dönüm noktası" olduğunu belirten Şeyh, konferansın başarıya ulaşması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Şeyh, toplantının başarıya ulaşması için Fransa ve Suudi Arabistan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapılmıştı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke "evet" oyu vermiş, 12 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

BM'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yüksek düzey katılımlı uluslararası Filistin Konferansı da iki devletli çözüme destek vurgusuyla sona ermişti.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

ABD'de 22 Eylül'de Filistin devletinin tanınması konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail, Tulkerim kentinde gözaltılarla "toplu cezalandırma ve sistematik işkenceleri" sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Soykırımcı İsrail'e ABD şemsiyesi
22:28
Trump: Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde değilim
22:54
Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem
22:21
BM Genel Kurulunun, Filistin'deki işgalini sonlandırması için İsrail'e verdiği süre bugün doldu
22:19
ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti
22:31
Artvin'de heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ