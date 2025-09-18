Filistin ve Fransa, Filistin devletinin tanınması için New York'ta yapılacak konferansa ilişkin çabaları görüştü

Şeyh'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ile Kassianides'in Ramallah'ta bir araya geldiği belirtildi.

Şeyh ile Kassianides, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönündeki Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının tanınması için söz konusu toplantının "siyasi bir dönüm noktası" olduğunu belirten Şeyh, konferansın başarıya ulaşması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Şeyh, toplantının başarıya ulaşması için Fransa ve Suudi Arabistan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapılmıştı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke "evet" oyu vermiş, 12 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

BM'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yüksek düzey katılımlı uluslararası Filistin Konferansı da iki devletli çözüme destek vurgusuyla sona ermişti.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

ABD'de 22 Eylül'de Filistin devletinin tanınması konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.