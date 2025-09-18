Çok Bulutlu 16ºC Ankara
AA 18.09.2025 17:12

AB'den 15 ülkenin 52 Avrupa Parlamenteri İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istedi

Avrupa Birliği'nden (AB) 15 ülkenin 52 Avrupa parlamenteri, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) bir mektup göndererek, gelecek yıl İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini talep etti.

AB'den 15 ülkenin 52 Avrupa Parlamenteri İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istedi

İsrail'in Gazze'deki soykırıma tepki göstermek için 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini, aksi halde gelecek yıl bu yarışmaya katılmayacağını açıklayan İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve son olarak İspanya'nın girişimlerinin ardından bir grup Avrupa parlamenteri de harekete geçti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki sol görüşlü partilerinin girişimiyle 15 ülkeden 52 milletvekilinin imzasıyla EBU'ya gönderilen mektupta, 2022'de Rusya'ya yapıldığı gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı Eurovision'dan ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları ve soykırım nedeniyle soruşturması sürerken bu ülkenin Eurovision'a katılmasına izin verilmemesini savunan Avrupa Parlamenterleri, İsrail'in bu yarışmada yer almasının "AB'nin ilke ve değerlerine aykırı olduğunu ve soykırımın aklanma anlamına geldiği" konusunda uyardı. 

