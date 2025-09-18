Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
Dünya
AA 18.09.2025 15:32

Hamas’tan “küresel öfke yürüyüşleri” çağrısı

Hamas, Gazze’ye yönelik saldırılar ve devam eden ablukaya karşı uluslararası toplumda yeni bir protesto dalgası başlatılması çağrısında bulundu.

Hamas’tan “küresel öfke yürüyüşleri” çağrısı
[Fotograf: AA]

Hareketin internet sitesinden yayımlanan açıklamada; 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde dünya genelinde başkentlerde gösteriler düzenlenmesi istendi.

Açıklamada, Gazze’deki 2 milyondan fazla insanın “abluka, saldırılar, yıkım ve zorla göç” ile karşı karşıya olduğunun altı çizilerek, “uluslararası sessizlik ve acziyete karşı ortak ses” oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Hamas, özellikle ABD ve İsrail büyükelçilikleri önünde düzenlenecek, “küresel öfke yürüyüşleri”ne katılım çağrısı yaparken, öğrenci hareketleri, sendikalar ve parlamentolar aracılığıyla “soykırımın ve zorla göçün durdurulması, sınır kapılarının açılması ve acil yardımların ulaştırılması” için baskı oluşturulması istendi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’ye doğru yola çıkacağı duyurulan, Küresel Kararlılık Filosuna destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Hamas, ilerleyen günlerin “Gazze’ye yönelik saldırılara karşı küresel hareketin yükselişinde yeni bir aşama” olacağını ifade etti.

Hamas Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
