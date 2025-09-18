Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
Dünya
AA 18.09.2025 14:59

Soykırımcı İsrail saldırıları altındaki Gazze'de internet kesintisiyle abluka derinleşiyor

İsrail'in Gazze kentindeki altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 2 gündür internet ve sabit hat iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi, bölgedeki Filistinlilerin izolasyonunu daha da derinleştiriyor.

Soykırımcı İsrail saldırıları altındaki Gazze'de internet kesintisiyle abluka derinleşiyor

Filistin Telekomünikasyonu Düzenleme Kurumu çarşamba günü, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle birçok ana yolların zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurdu.

Genellikle birkaç saat ya da birkaç gün süren bu kesintiler, Gazze Şeridi’ni tamamen dış dünyadan izole eden bir durum olarak, asgari düzeyde işleyen hayati sektörleri doğrudan etkiliyor. Bunların başında sivil savunma, ambulans hizmetleri ve hastaneler geliyor. Ayrıca, insani yardımların dağıtımını aksatıyor ve günlük yaşamın tüm yönlerini felce uğratıyor.

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü soykırım boyunca, iletişim ve internet ağını tamamen ve defalarca, uzun sürelerle kasıtlı olarak kesti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları örgütlerinin bu politikayı “tehlikeli ve gayri ahlaki” olarak nitelendirerek kınamasına rağmen, İsrail bunu uluslararası hukuku hiçe sayarak uygulamayı sürdürüyor.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü tarafından Ekim 2023’te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze’de 12’den fazla tam iletişim ve internet kesintisi belgelendi. Örgüt, bu politikanın “sistematik olduğunu, Gazze’yi dış dünyadan izole etmeyi ve İsrail’in işlediği suçların üzerini örtmeyi amaçladığını” ifade etti.

İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Gazze
