Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme yolunda ısrarla yürümeyi sürdürmesinin kınandığı belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BAE'nin attığı bu adımla, "İsrail hükümetinin, Filistin halkını öldürme, evlerini yıkma, Kudüs'ü Yahudileştirme, yerleşim birimi inşası ile Gazze ablukasını sürdürme politikalarına aktif destek verdiği" kaydedilen açıklamada, bu durumun, bir Arap ülkesi olarak BAE'nin değerlerine zarar verdiği ve her zaman BAE ile halkının yanında duran Filistin halkını da arkadan vurduğunun altı çizildi.

Normalleşme anlaşması

BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katıldığı törenle bugün hizmete girmişti.

İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği de 29 Haziran'da hizmete girmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistin tarafı ise Filistin-İsrail meselesine adil bir çözüm bulunmadan BAE’nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşmesine tepki göstermişti.