Irak'ın Kerkük kentinde, 62 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen yüzlerce Türkmen törenle anıldı.

Kerkük Şehitliği'nde düzenlenen törene ilk kez Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi de katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu katılımın kendileri için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Hasan Turan, Türkmenler'in her zaman bedeller ödeyerek, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruduğuna işaret etti.

Büyükelçi'den Türkmen ilçelerine ziyaret

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de Irak tarihinde Türkmenlerin en mağdur halk olduğunu söyledi. Türkmenlerin yıllarca sistematik bir şekilde katliamlara maruz bırakıldıklarını, ancak ülkenin bütünlüğünden vazgeçmediklerini anlattı.

Büyükelçi Güney bazı Türkmen ilçelerini de ziyaret etti.

"Bu terör kurumlarına izin vermeyin" çağrısı

Ali Rıza Güney TRT Haber'e yaptığı açıklamada FETÖ, DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin ortak tehdit olduğunu vurguladı:

"Sincar uygulanmadı. Teröristler Mahmur'u devşirme kampına dönüştürmüş durumda. Kandildeler, Kuzey Irak'ta köyleri boşaltmışlar. Herkese zulüm yapıyorlar. Şimdi ellerini Suriye'ye uzattılar, Kürtlere zulüm yapıyorlar. Bunların arasında tabii ki bunları kullananlar var, çok açık."

Büyükelçi Güney, FETÖ'nün bölgede eğitim kisvesiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti ve Bağdat Hükümeti'ne "Bu terör kurumlarına izin vermeyin." çağrısı yaptı.