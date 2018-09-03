  • 03 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.67
    EURO 7.754
  • BIST 93915.55
    ALTIN 256.698
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistin Ulusal Konseyi'nden dünya parlamentolarına "UNRWA" çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi'nden dünya parlamentolarına "UNRWA" çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, dünya parlamentolarından, ABD'nin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını kabul etmemelerini ve kuruma desteği sürdürmelerini talep etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistin Ulusal Konseyinden dünya parlamentolarına &quot;UNRWA&quot; çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, dünya parlamentolarından, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını kabul etmemelerini ve UNRWA'ya desteği sürdürmelerini istedi.

Konsey Başkanı Selim ez-Zanun, dünya parlamentoları ile bölgesel ve uluslararası parlamento derneklerine mektuplar gönderdiklerini belirtti.

Mektuplarda, "UNRWA'ya mali desteği durdurmayı hedefleyen ABD baskılarını reddetme" çağrısı yapan Selim ez-Zanun, ABD'nin kararına karşı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurulması ve gereken önlemin alınmasını talep etti.

Zanun, mektuplarda UNRWA'nın, Filistinli mülteciler meselesi ve geri dönüş haklarının "uluslararası tanığı" olduğuna dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, sözleşme, ekonomi, Aleksis çipras
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER