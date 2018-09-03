Dünyanın gözü olası İdlib saldırısına çevrildi

Rusya ve İran'dan gelen İdlib'e yönelik saldırı açıklamaları gözleri yüz binlerce mültecinin yaşadığı bu kente çevirdi.

Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, "Engellemek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da İdlib'de insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Maas, bu hafta Ankara'ya yapacağı ziyarette, İdlib konusunu gündeme getireceklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler de olası bir harekata karşı çıktı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, konunun diyalog yöntemi ile çözülmesini istedi.

Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’a daha fazla süre tanınması gerektiğini belirtti.

Rusya ve İran, açıklamalarıyla bir yandan diplomasi, bir yandan da saldırı sinyali verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İdlib'teki duruma göz yummayacaklarını yineledi.

Türkiye ve İran ile Astana formatının katılımcıları olarak konuyu görüştüklerini de dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tahran zirvesinden umutlu olduğunu belirtti.

Şimdi gözler İran'da yapılacak toplantıya çevrildi.

Kaynak: TRT Haber