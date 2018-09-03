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Avrupa Birliği'nden İdlib uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, İdlib’e olası bir saldırının halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

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Avrupa Birliğinden İdlib uyarısı

 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “İdlib’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir” dedi.

Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Suriye’de savaşın henüz bitmediğini belirterek, “İdlib’e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

Ortadoğu'daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkat çeken Mogherini, “Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece 'anlık' mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?” ifadelerini kullandı.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali var.

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, Avrupa Birliği
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