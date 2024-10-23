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Dünya
AA 23.10.2024 11:02

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na İsrail askerlerinin koruması altında baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailler Yusuf Makamı'na girerken Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Filistinli gençler, İsrail askerlerine taş atarken İsrail askerleri ise Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki bazı mahallelere baskın düzenleyerek evleri aradıktan sonra bölgeden çekildi.

İsrail askerleri El Halil'de 2 çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Kalkilya kentleri ile Tubas yakınlarındaki El Faria Mülteci Kampı ve diğer birçok bölgeye de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, El Halil'in Halhul beldesinde gerçek mermiyle yaralanan 15 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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