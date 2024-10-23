Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2024 10:27

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinde yeni göç dalgası başladı

İsrail ordusunun saldırı tehdidinden sonra Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yeni bir göç dalgası başladı.

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinde yeni göç dalgası başladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Sur kentine dair bir harita yayınlandı.

Andree, Sur kentindeki geniş bir bölgedeki halktan evlerini boşaltmalarını ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından kenttekilerin birçoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Sur'a yönelik saldırı tehdidi nedeniyle bölgede yeni bir göç dalgasının başladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Sur'daki geniş bir bölgenin hedef alınabileceğini açıklamasının ardından kentteki sivil savunma ekipleri, halka bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sivil savuna ekibinin araçla kentin sokaklarında gezerek bölge halkından evlerini boşaltmaları için anonsla uyarı yaptığı görülüyor.

Sur kenti, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yerinden olmuş halkın sığındığı yerlerden biriydi.

İsrail'in önce hava, 30 Eylül'de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan Göç
Sıradaki Haber
Katil İsrail, 8 Filistinliyi daha öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Terörist Gülen'in suç dosyasında darbe girişimi ve suikastlar de yer alıyor
11:42
Tescilli Geyve ayvası 35 ülkede ağızları tatlandırıyor
11:42
Atina'da öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" pankartı hazırlayan öğretmene soruşturma tehdidi
11:44
Güvenli internette gelecek yıl hedefi 60 milyon abone
11:37
Türkiye siber güvenlik kalkanını yeni tatbikatlarla güçlendirecek
11:43
Ulaştırma projelerine 662 milyarlık yatırım
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
FOTO FOKUS
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ