Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2024 10:29

ABD'de Harris, Trump'ın seçimlerde erken zafer ilanına karşı ekibinin hazırlıklı olduğunu söyledi

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

ABD'de Harris, Trump'ın seçimlerde erken zafer ilanına karşı ekibinin hazırlıklı olduğunu söyledi

NBC News'e konuşan Harris, seçimlere 2 hafta kaldığına işaret ederek, seçim gecesi ve sonrasındaki günlerde yaşananlarla ilgileneceklerini belirtti.

Harris, Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Trump'ı sert bir dille eleştiren Harris, onu 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozmaya çalışmakla ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda şiddet olaylarını kışkırtmakla suçladı.

Harris, Trump'ın özgür ve adil bir seçimi bozmaya çalıştığını öne sürerek, "Trump, halkın iradesini hala inkar eden, şiddet yanlısı bir güruhu ABD Kongre Binası'na saldırmaya teşvik eden bir kişi. 140 kolluk görevlisi saldırıya uğradı ve bazıları öldürüldü. Bu ciddi bir meseledir." dedi.

ABD halkının 2 hafta sonra ülkenin geleceği için çok önemli bir karar vereceğini belirten Harris, "Bu karar, ABD Anayasası'nı koruma görevine saygı duyan bir başkana değer veren bir ülke olup olmadığımızı da içeriyor." diye konuştu.

Harris, Trump'ın ABD Anayasası'nı "feshedeceğine" dair daha önce yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, "Amerikan halkına, Amerika'nın dünya çapında bir lider olarak güçlü durması gerektiğini anlayan bir başkan mı yoksa Donald Trump gibi diktatörlere açıkça hayranlık duyan bir kişi mi istediğimiz konusunda bir seçim sunuluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
Kamala Harris ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump
Sıradaki Haber
İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinde yeni göç dalgası başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Terörist Gülen'in suç dosyasında darbe girişimi ve suikastlar de yer alıyor
11:42
Tescilli Geyve ayvası 35 ülkede ağızları tatlandırıyor
11:42
Atina'da öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" pankartı hazırlayan öğretmene soruşturma tehdidi
11:44
Güvenli internette gelecek yıl hedefi 60 milyon abone
11:37
Türkiye siber güvenlik kalkanını yeni tatbikatlarla güçlendirecek
11:43
Ulaştırma projelerine 662 milyarlık yatırım
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
Sri Lanka'da kurutulmuş balık üretimi
FOTO FOKUS
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Malatya'da görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ