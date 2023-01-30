Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin: Ocak 2023, 2015'ten bu yana Batı Şeria'daki en kanlı ay oldu
[Fotograf: AA]
Filistin Sağlık Bakanlığı, ocak ayının, 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan "en kanlı ay" olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Bu ay, 2015'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan en kanlı ay oldu. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 8'i çocuk, biri yaşlı kadın olmak üzere 35 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin özellikle vücutlarının üst kısmı ve başları hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.
Yılbaşından bu yana en çok ölümün de Cenin kentinde meydana geldiği kaydedilen açıklamaya göre, bu kentte toplam 20 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürülmüştü.
Etiketler: Filistin Devleti Batı Şeria İsrail
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