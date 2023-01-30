SNCF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak'ta tüm tren hatlarında önemli aksamalar yaşanacak.

Açıklamada, "Planladığınız seyahatlerinizi mümkünse iptal etmenizi ya da ertelemenizi ve uzaktan çalışmayı tercih etmenizi öneririz." ifadesi kullanıldı.

Tren seferlerinin saatleri SNCF'nin sitesinden sürekli güncellenecek, seyahatleri iptal edilen yolcular kısa mesajla bilgilendirilecek.

Emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 sendika, halkı 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.