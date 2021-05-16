Yıllardır sivilleri vuran, Filistinlilerin haklarına el koyan İsrail, işgal altındaki topraklarda yeni yerleşimler açıyor.

Birleşmiş Milletler ise çözüm olmak bir yana, çözümsüzlüğün adresi oluyor. Alınan kararların hiçbiri İsrail tarafından uygulanmıyor, Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'e destek veriyor.

İlk karar İsrail kurulmadan alındı

Birleşmiş Milletler'de, Filistinle ilgili ilk karar daha İsrail devleti kurulmadan alındı. İngiltere 1947 yılında bölgeden çekileceğini açıklayarak Filistin meselesini Birleşmiş Milletler’e devretti.

Bunun üzerine Birleşmiş Milletler,181 sayılı kararla Filistin toprakları üzerinde biri Arap, diğeri Yahudi olmak üzere iki bağımsız devletin kurulması kararı aldı.

Filistinlilere ait 675 köy yok edildi

İsrail, sınırlarını açık bir şekilde ilan etmediği İsrail devletini kurduğunu duyurdu. Silahlı Yahudi gruplar da Filistin köylerine saldırılarını artırdı. Filistinlilere ait 675 köyü yok etti.

Savaş nedeniyle BM kararı hayata geçirilemedi

1948'de Arap-İsrail Savaşı patlak verdi. Savaş nedeniyle Birleşmiş Milletler kararı hayata geçirilemedi.

Birleşmiş Milletler savaştan sonra toplandı. Filistinlilerin göç etmek zorunda kaldıkları topraklara geri dönmesi ve Kudüs'ün uluslararası bir yönetime kavuşması kararı alındı. Ne var ki bu karar hiç uygulanamadı.

ABD'nin desteği sonrası işgal ve saldırılar arttı

1973'te Mısır ve Suriye, İsrail'e karşı saldırıya geçti. İsrail, bu saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini aldı ve ateşkes ilan edildi.

İsrail ABD'nin bu desteği sonrası sistematik işgal ve saldırılarını her geçen gün artırdı. Bu süreçten sonra uluslararası arenada, özellikle de Birleşmiş Milletler'de elini kuvvetlendirmiş oldu.

BM İsrail'in barışsever bir üye olmadığını vurguladı

Birleşmiş Milletler 19 Aralık 1983'te aldığı kararla İsrail'in barışsever bir üye olmadığını vurguladı.

Bütün uluslara İsrail ile diplomatik, ticari ve kültürel bağlarını koparmaları çağrısında bulundu. İsrail için bu karar da diğerleri gibi yok hükmündeydi.

ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı reddedildi

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin hemen ardından 21 Aralık 2017'de bir karar daha aldı.

ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı reddedildi ve Birleşmiş Milletlere üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapıldı.

İsrail'in tutumuna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kararların uygulanması konusunda diretebilir ya da sert yaptırımları gündeme getirebilirdi.

Ama konseyin 5 daimi üyesinden bir olan ABD veto hakkını bugüne kadar en çok Filistin meselesinde kullandı ve İsrail aleyhine tasarıları veto etti.