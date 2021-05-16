İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına dün gece yarısından itibaren devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.

Morglarda yer kalmadı

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, bölgede durumun giderek kötüye gittiğini söyledi.

Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de büyük bir yıkım oluştuğunu ve morglarda yer kalmadığını ifade etti.