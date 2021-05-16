Ülkede kayıtlı 3 milyon 660 bin 165 seçmen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde açılan 6 bin 572 seçim merkezinde oy kullanma işlemi TSİ 08.00-20.00 arasında yapılabilecek.

Seçimlere 38 binden fazla aday katılıyor

Hırvatistan'daki seçimlere 38 binden fazla aday katılırken 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

İkinci tur 30 Mayıs'ta yapılacak

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri çerçevesinde yapılan seçimlerde gerekli çoğunluğa ulaşılmadığı takdirde ikinci turun iki hafta sonra 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.