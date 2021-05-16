Sosyal medyadan paylaştığı videoda, oturdukları apartmanın bombalandığını, merdivenlerin dairenin kapısını kapattığını belirten Filistinli baba Sami Sakullah, "Görüyorsunuz, evimde, eşim ve çocuklarımla mahsur kaldık. Duvarlar çatlamış. Mahsur kaldık burada." ifadelerini kullandı.

Baba Sakullah'ın yardım istediği videoyu izledikten sonra harekete geçen sivil savunma ekipleri, evin balkonuna dayadıkları merdivenle baba, anne ve 4 çocuktan oluşan aileyi kurtarmayı başardı.

Evde mahsur kaldılar

Daha sonra bir televizyon kanalına konuşan Baba Sakullah, yaşadıkları o anları paylaştı.

Önce çok güçlü patlama sesleri duyduklarını, daha sonra da oturdukları apartmanın bir kısmının bombalandığını ifade eden Sakullah, en üst katta oturmaları nedeniyle zarar görmediklerini ancak apartman merdivenlerinin kapıyı kapatması dolayısıyla evde mahsur kaldıklarını anlattı.

Diğer katlarda oturanlardan enkaz altında kalanların ve kayıpların olduğunu aktaran Sakullah, İsrail'in bir ön uyarı yapmaksızın saldırı düzenlediğini söyledi.

Sakullah, sivil savunma ekiplerince merdivenle evden tahliye edildikleri sırada dahi çevrelerindeki İsrail saldırılarının devam ettiğini sözlerine ekledi.