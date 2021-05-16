Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 05:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı
Libya'nın başkenti Trablus’ta bir aracın kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı.
Trablus'un merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de kameraya yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.
Araç, şehrin en işlek caddelerinde akşam saati trafikte ilerlerken, aslanın da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola gittiği görülüyor.
Libya'da daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
Etiketler: Libya
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