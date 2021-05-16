İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı.

İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, hastaneye getirilen yaralı Filistinli sayısının 22'ye çıktığını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan diğer Filistinlileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, sivillere ait evlerin vurulması nedeniyle ailelerin enkaz altında kaldığını ve bu nedenle ölü ile yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Ebu Silmiyye, enkaz altında kalan bazı kişilerin akrabalarıyla iletişim kurmayı başardığını ve yardım istediğini söyledi.

Şifa Hastanesi Müdürü daha önceki açıklamasında, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye getirildiğini ifade etmişti.