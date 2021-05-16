İtalya Sağlık Bakanlığı ve İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), ülke genelinde yaygın aşılama kampanyasının başladığı 27 Aralık 2020'den 3 Mayıs 2021'e kadar olan dönemde Covid-19 aşısı yapılan 13,7 milyon kişi üzerindeki ortak çalışmanın sonuçlarını yayınlandı.

Çalışma, ilk doz aşının uygulanmasından sonraki 35 gün içinde Covid-19'dan ölüm riskinin yüzde 95 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

4 farklı aşı uygulanıyor

Aşı olmayanlara göre, aşılananlarda enfeksiyon riski yüzde 80 azalırken hastaneye yatma riski de yüzde 90 düşüyor.

Aşıların etkinliğinin farklı yaş gruplarından hem kadınlar hem de erkekler için benzer olduğu belirtildi.

İtalya'da Covid-19 salgınıyla mücadelede halihazırda Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnsan ve Oxford/AstraZeneca olmak üzere 4 farklı aşı uygulanıyor.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugüne kadar 26 milyon 867 bin 179 kişi aşılandı. Bunların, 8 milyon 435 bin 227'sine ikinci doz aşı uygulandı.