Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 01:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de Filistin'e destek gösterisi
İsrail zulmü ABD'de de protesto edildi. Washington ve New York dahil çeşitli şehirlerde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.
Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington'da binlerce kişi kent merkezinde biraraya geldi.
Ellerinde Filistin bayrakları ile Washington Anıtı önünde toplanan göstericiler "Şeyh Cerrah'ı Kurtarın", "İsrail Şiddetine Son" ve "Filistin’e özgürlük" sloganları attı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösterildi.
Göstericiler Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi'ne yürüdü.
İsrail işgaline derhal son verilmesi çağrıları da yapıldı. Ülkenin diğer kentlerinde de gösteriler düzenlendi.
Sıradaki Haber
ABD'li Kongre üyesi Omar'dan İsrail tepkisi: Mide bulandırıcı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz