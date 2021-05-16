Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington'da binlerce kişi kent merkezinde biraraya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Washington Anıtı önünde toplanan göstericiler "Şeyh Cerrah'ı Kurtarın", "İsrail Şiddetine Son" ve "Filistin’e özgürlük" sloganları attı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösterildi.

Göstericiler Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi'ne yürüdü.

İsrail işgaline derhal son verilmesi çağrıları da yapıldı. Ülkenin diğer kentlerinde de gösteriler düzenlendi.