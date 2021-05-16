Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail kentlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kudüs'teki Silvan, Sur Bahir, Et-Tur, Beyt Hanina ve Şufat semtlerinde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen eylemlere, plastik mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.
Müdahale nedeniyle yaralananlar olduğu ve Kudüs genelinde en az 7 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Et-Tayyibe ve Ummul Fehm kentlerinde de benzer eylemler yaşandı.
İsrail içlerindeki Araplarla ilgili haberlere yer veren "Arab 48" sitesine göre, İsrail güçleri Et-Tayyibe'de en az 3, Ummul Fehm'de ise 2 çocuğu gözaltına aldı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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