BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze şehrinde, içinde uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı bir konutun İsrail hava saldırısı ile yıkılmasından derin rahatsızlık duymuştur." ifadesine yer verildi.

Guterres'in Gazze'de artan sivil ölümler karşısında dehşete düştüğü vurgulanan açıklamada, "Dün gece Gazze'deki El-Shati kampında, İsrail'in hava saldırıları sonucu çocukların ve aynı aileden 10 kişinin ölümü de buna dahildir." denildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, ayrım gözetmeksizin bütün taraflara sivillerin ve medya binalarının vurulmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılması gerektiği uyarısı hatırlatıldı.

"Çatışmaları bir an önce sona erdirme" çağrısı

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları Gazze ve İsrail'deki çatışmalara bir an önce son vermeye çağırıyor." ifadesine yer verdi.

Bölgede artan askeri gerilimin büyük acılara ve yıkıma sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu gerilim, ne yazık ki aralarında çocukların da olduğu çok sivil kayba yol açtı. Bu çatışmalar, kontrol edilemez bir güvenlik krizine ve insani krize yol açma ve sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail'de değil tüm bölgede aşırıcılığı besleme potansiyeline sahiptir." uyarısında bulundu.

Tarafların, çatışmaların bir an önce durması için ara buluculuk çabalarının yoğunlaşmasına izin vermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, BM'nin bu süreçlerde aktif rol aldığı ve bu sürecin Gazze'dekilere insani yardımın ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Guterres, sadece sürdürülebilir siyasi bir çözümün, kalıcı barışa götüreceği görüşünü bir kez daha vurguluyor. Guterres, Orta Doğu Dörtlüsü yoluyla da dahil olmak üzere, Filistin ve İsraillilerin çatışmayı, BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara dayanarak çözmelerine desteğini bir kez daha dile getirdi." bilgisi paylaşıldı.