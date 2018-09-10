Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD'nin Washington'daki Filistin temsilciliğini kapatacağıyla ilgili raporu doğruladı

ABD'li bir yetkili tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisinin kapatılması kararından haberdar edildiklerini belirten FKÖ Yürütme Komitesi Sekreteri Saeb Erekat, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü Ofisi'nin kapatılacağına dair yayımlanan raporu doğruladı.

"Filistin halkını cezalandırma politikası"

Saeb Erekat, "Bu, Trump yönetiminin Filistin halkını, sağlık, eğitim ve insani yardım hizmetleri için mali destek de dahil olmak üzere topluca cezalandırma politikasının bir başka doğrulamasıdır. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlarımızın konsolosluk hizmetlerine erişim haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

Erekat, "Washington'daki Filistin bayrağını devirmek, Trump yönetiminin, barış ve adalete karşı yeni bir hamlesinden daha fazlası anlamına geliyor" diye konuştu.

Donald Trump yönetimi, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini bugün yapacağı duyuruyla kapatacağını açıklamıştı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan habere göre, açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yapacak.

Kaynak: AP, Haaretz