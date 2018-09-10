Çin'de işkence gibi ödev: 100 milyon pirinci tek tek sayın

Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Foşan kentindeki bir ilkokulda görev yapan matematik öğretmeni, öğrencilere 100 milyon pirinci tek tek sayma ödevi vererek, ödevi ertesi güne tamamlamalarını ve pirinçleri okula getirmelerini istedi.

Pirinç ödevi velileri şaşırtırken, ülkenin sosyal medyası Veybo'da "tek tek say" etiketiyle geniş yer aldı.

Bu kadar pirinç tanesinin tek tek nasıl sayılacağı sorusu kullanıcıların kafalarını karıştırırken bazı kullanıcılar ödeve tepki gösterdi, bazıları da çözüm önerilerinde bulundu.

"Pirinç tanelerini sayıp bitirene kadar tüm okul mezun olur"

Bir kullanıcı, "Önce bin pirinç tanesini sayın ve ağırlığını ölçün. Sonra o ağırlığa göre 100 milyon pirincin ağırlığını hesaplayın" önerisini ortaya attı.

Başka bir kullanıcı da, "Bir yıl 365 gün, bir gün 24 saat, bir saat 3 bin 600 saniye. Hepsini çarptığımızda 31 milyon 536 bin saniye yapıyor. Yani yemeden, içmeden, uyumadan saniyede üç pirinç tanesi sayarsak, 100 milyon pirinci saymayı bir yılda bitirebiliyoruz" fikrini paylaştı.

Diğer bir kullanıcı ise, "100 milyon pirinç tanesini sayıp bitirene kadar tüm okul mezun olur" yorumunu yaptı.

Pirinçlerin ağırlığı 2 tonu buluyor

100 milyon pirinç tanesinin toplam ağırlığının yaklaşık 2 tona ulaştığı kaydedilen haberde, öğretmenin öğrencileri farklı çözüm yolları bulmaya yönlendirmek için böyle bir ödev verdiği belirtildi.

Kaynak: AA