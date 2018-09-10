BM: İdlib'deki askeri operasyonlardan derin endişe duyuyoruz

BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumunun açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresinde devam eden "askeri operasyonlardan" derin endişe duyulduğunu belirtti.

Eski Şili Devlet Başkanı olan ve BM'deki görevine 1 Eylül'de başlayan Bachelet, dünyanın farklı bölgelerindeki insani krizlere dair açıklamalar yaptı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü İdlib'deki insani duruma dikkat çeken Bachelet, "Suriye'de İdlib ve çevresinde devam eden askeri operasyonlardan derin endişe duyuyoruz" dedi.

Bachelet, İdlib'e saldırıların burada bulunan milyonlarca sivil üzerinde olumsuz etkileri olacağı uyarısını yaptı.

"İnsani koridor açılmalı"

"Çatışma içindeki tüm taraflara, uluslararası insan hakları hukukunun tüm ilgili ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatıyoruz" diyen Bachelet, çatışmaların siviller üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesi, insani erişimin sağlanması ve sivillerin bölgeyi terk etmeyi arzulamaları halinde güvenli bir şekilde çıkmaları için insani koridor açılması gerektiğini bildirdi.

Bachelet, Suriye'de yaşananların gelecekte "hesap verilebilir" olması gerektiğinin altını çizdi.

"Myanmar için uluslararası mekanizma kurulsun" çağrısı

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun raporuna da değinen Bachelet, "Konseyin bu oturumu, Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun şok edici bulgularından da haberdar edilecek" ifadelerini kullandı.

Bachelet raporda, Myanmar'daki Müslümanlara karşı insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğinin tespit edildiğini, ayrıca soykırım işlendiğine dair çok güçlü delillere yer verildiğini hatırlattı.

Uluslararası topluma da çağrı yapan Bachelet, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı tüm insanlık suçları, cinayetler ve işkencelere yönelik kanıtların toplanması için uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Konseyi'ni bu yönde bir karar vermeye çağıran ve çıkacak karar tasarısının uluslararası mekanizma kurulmasının onaylanması için BM Güvenlik Kurulu'na havale edilmesini isteyen Bachelet, "Bu mekanizma ayrıca UCM savcısının ön incelemesini tamamlayacak ve destekleyecektir" diye konuştu.

39. oturum 28 Eylül'de sona erecek

Yaklaşık üç hafta sürecek 39. oturumda Suriye, Yemen, Myanmar, işgal altındaki Filistin toprakları, Güney Sudan, Somali, Libya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi insani krizlerin yaşandığı ülkelere yönelik raporlar sunulacak ve oturumlar yapılacak.

Konseye 25 uluslararası insan hakları uzmanı katılacak ve sivil toplum kuruluşları 220 yan etkinlik düzenleyecek.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi olan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin Konsey'de gözlemci statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı yok.

BM İnsan Hakları Konseyi, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi nedeniyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: AA