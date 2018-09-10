Fransa'da havalimanı pistinde film gibi kovalamaca

Fransa'nın Lyon kentindeki Saint-Exupery Havalimanı film gibi bir kovalamacaya sahne oldu.

Havalimanı yakınındaki otoyolda giden araç, polisin ihtarına rağmen durmadı. Bunun üzerine polisler aracın peşine düştü.

Sürücü polisten kaçabilmek için Lyon Saint-Exupery Havalimanı'ndaki uçuş pistine daldı. Kovalamaca burada da devam etti.

Şüpheli sürücü etrafı sarılınca araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yakalanarak gözaltına alındı. Uçak pisti de olay sebebiyle geçici olarak kapatıldı.

Terör saldırısı ihtimali soruşturuluyor

Söz konusu kişinin havaalanı pistindeki eyleminin bir terör saldırısı girişimi olup olmadığı soruşturuluyor.

Havalimanında bulunan yolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, çok sayıda polis ve havalimanı güvenlik aracı pist yanındaki toprak alanda şüphelinin aracını takip etti.

Bir süre sonra şüpheli aracından inerek koşmaya başladı. Bir polis helikopteri de şüpheliyi havadan takip etti. Şahıs kısa süre içinde yakalandı.

Bu arada kamu yayıncısı France Info, şüphelinin havalimanına gelmeden önce A-46 ve A-42 otoyollarında aracıyla kilometrelerce ters yönde seyrettiğini, bölgede iş seyahatleri amacıyla kullanılan Bron Havalimanı'nın girişini de benzer bir şekilde zorladığını fakat başarısız olduğunu yazdı.

Kaynak: TRT Haber, AA