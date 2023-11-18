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Dünya
AA 18.11.2023 19:04

Filistin: İsrail ile ABD'nin saldırıları durdurmaktan başka seçeneği yok

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, askeri ve güvenlik çözümlerinin başarısızlığının kanıtlandığını belirterek, "İsrail ile ABD yönetiminin önünde saldırıları durdurmak ve işgali sona erdirmekten başka seçenek yok" dedi.

Filistin: İsrail ile ABD'nin saldırıları durdurmaktan başka seçeneği yok
[Fotograf: AFP]

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Gazze ve Batı Şeria'da her gün devam eden kanlı saldırılara, Gazze'de hastanelerin boşaltılması ve yıkılmasına rağmen ABD yönetiminin İsrail saldırılarını durdurmaya yönelik uluslararası çabaları halen engellemesi karşısındaki şaşkınlığımızı ifade ediyoruz."

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ABD yönetimine "sorumluluklarını üstlenme ve Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma" çağrısı yapan Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile ABD yönetiminin önünde saldırıları durdurmak ve işgali sona erdirmekten başka seçenek yok. Çünkü kaos yaratmayı ve bölgeyi sonsuz savaşlara sürüklemeyi hedefleyen tüm Filistin topraklarındaki bu çılgın kampanya, herkesi yakacak ve kimse bundan kurtulamayacak."

Saldırının kimseye barış ve güvenlik getirmeyeceği, aksine tüm bölgede kontrol edilemez bir durum yaratacağı uyarısında bulunan Ebu Rudeyne, "Askeri ve güvenlik çözümlerinin başarısızlığı kanıtlandı." ifadesine yer verdi.

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Ebu Rudeyne, tek çözüm yolunun "İsrail işgaline son vermek, Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük ve bağımsızlık hakkını tanımak" olduğunu vurguladı.

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