Filistin: Gazze’de yaşanan şey intikam ruhuyla yapılan bir toplu katliamdır

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Orta Doğu turu kapsamında dünkü İsrail ziyaretinden sonra Ramallah'a geçen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi ve ortak basın açıklaması yaptı.

Gazze’de acilen ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Iştiyye, bölgeye yardım ve ilaç ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Filistin Başbakanı, "Gazze’de yaşanan şey intikam ruhuyla yapılan bir toplu katliamdır." dedi.

İsrail güçlerinin, Gazze’nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da yılın başından bu yana 421 Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çeken Iştiyye, "Gazze'de durum trajik. Yiyecek yok, içecek yok, kan dökülmeye devam ediyor. Bizim talebimiz, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesidir." diye konuştu.

Iştiyye, Borrell ile görüşmesinde kendisine, sorunun kaynağının İsrail’in 75 yıldır Filistin’de sürdürdüğü işgal olduğunu aktardığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.