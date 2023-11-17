DSÖ: Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesinden memnunuz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, "Gazze'de kanser tedavisine ihtiyaç duyan 27 kişi, Türkiye'ye getirildi. Şu anda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altındalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze'den, Mısır üzerinden Türkiye'ye nakledilen hastaları ziyaret etti. Türkiye'nin bu çabası hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Harris, kritik yaralı ve hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ve Mısır üzerinden de sürekli, düzenli, engelsiz ve güvenli olarak tıbbi tahliyelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Harris, "DSÖ, sağlık durumu ve güvenlik koşulları izin verdiği ölçüde, hasta ve aile üyelerinin tahliyesini kolaylaştırmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki 27 kanser hastası, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılarak, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurlamıştı.

Bu hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar, 16 Kasım'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmişti.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen hasta ve refakatçileri, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etmişti.

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Bakan Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etmişti.