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Dünya
AA 27.05.2024 12:22

Filistin hükümeti, mevcut mali krizin çözümü için uluslararası toplumdan destek istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, içinden geçtikleri mali kriz nedeniyle uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin hükümeti, mevcut mali krizin çözümü için uluslararası toplumdan destek istedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Filistin konulu toplantıda konuşan Mustafa, el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını ve bütçeye doğrudan acil mali destek paketi sağlanmasını istedi.

Filistin'e uygulanan ekonomik ablukanın, uluslararası sözleşme ve yasaları açık şekilde ihlal ettiğini belirten Mustafa, "Savaşın başlangıcından bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kamu gelirlerimizde yaşanan ciddi düşüş ve İsrail'in vergi gelirlerimizden yasa dışı kesintiler yapması, mali kaynaklarımızın daha da tükenmesine yol açtı." dedi.

Hükümetin, Gazze'deki 2,2 milyon Filistinliyi desteklemek için acil yardım ve erken iyileşmeye yönelik kapsamlı bir plan geliştirip uygulama üzerinde çalıştığını aktaran Mustafa, hükümetin hazırladığı planın, tüm ortaklarla tam koordinasyon içinde, acil yardım ve erken iyileşme olmak üzere iki aşamalı acil müdahaleleri içerdiğini aktardı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, 10 Mayıs'taki haberinde, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Tel Aviv tarafından Filistin yönetimi için 9 gün boyunca toplanan 46 milyon dolar vergi gelirini elinde tuttuğunu bildirmişti.

Smotrich, 22 Mayıs'ta, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından "Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil sert cezalandırıcı kararlar" alınması çağrısında bulunmuştu.

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